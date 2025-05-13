Aydın inciri dünya pazarında zirvede

TÜRKİYE'NİN en değerli tarım ürünlerinden biri olan kuru incir, 2024/25 ihracat sezonuna damgasını vurdu. Özellikle Aydın'da yetişen ve kalitesiyle dünya çapında ün kazanan kuru incir, bu sezon ihracatta geçtiğimiz yıla göre yüzde 28 artış gösterdi. Kuru incir ihracatı, 292 milyon dolara ulaşarak rekor kırdı. En fazla kuru incir ihracatı Amerika Birleşik Devletleri'ne yapıldı. ABD, Türk kuru incirine olan talebini yüzde 48 artırarak 43 milyon dolardan 64 milyon dolara çıkardı. Fransa 35,3 milyon dolarlık ithalatla ikinci sırada yer alırken, Almanya 34 milyon dolarlık alımla üçüncü sıraya yerleşti. Türkiye, İtalya'ya 13,4 milyon dolar, Kanada'ya ise 12,7 milyon dolarlık kuru incir ihracatı gerçekleştirdi.