  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Ekonomi İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 23.23 arttı

İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 23.23 arttı

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 23.23 arttı
TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Endeks martta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,53, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,23 yükseldi. Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 1,95, işçilik endeksi yüzde 0,8 arttı. Yıllık bazda ise malzeme endeksi yüzde 18,8, işçilik endeksi yüzde 31,72 artış gösterdi. Bina inşaatı maliyet endeksi, martta bir önceki aya göre yüzde 1,45, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 23,6 yükseliş kaydetti. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2, işçilik endeksi yüzde 0,54 arttı. Ayrıca geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 19,68, işçilik endeksi yüzde 30,77 yükseldi. Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, martta bir önceki aya göre yüzde 1,79, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 22,05 artış gösterdi.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA