Kacır: 5 bin ithal ürünün Türkiye’ye girişi engellendi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türk Standardları Enstitüsünün (TSE), ithalat denetimleri kapsamında 5 bin ürünün Türkiye'ye girişini engellediğini belirtti. TSE'nin 64. Olağan Genel Kurulu Toplantısı, kurumun Genel Kurul Salonu'nda yapıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, burada yaptığı konuşmada, "Sanayicilerimizin dünya pazarlarına erişimini kolaylaştırdı. 'Türk Malı' damgasının dünya pazarlarında kaliteyle özdeşleşmesini sağladı.

Bakan Mehmet Fatih Kacır, tüketicilerin güvenli ürünlere erişimini teminat altına aldıklarını söyledi

TSE, ithalat kontrolleri kapsamında gerçekleştirdiği 205 bin ürün denetimiyle, standartlara uygun olmayan

5 bin ithal ürünün Türkiye'ye girişini engelledi" diye konuştu. Kacır, tüketicilerin güvenli ve standartlara uygun ürünlere erişimini teminat altına alan bu denetimleri, aynı zamanda yerli üreticiyi haksız rekabete karşı koruyan stratejik bir araç olarak değerlendirdiklerini söyledi.

HELAL EKONOMİ BÜYÜYOR

Son bir yılda düzenlediği 1000'e yakın eğitim programıyla enstitünün, 22 bin vatandaşın yetkinliğini belgeleyerek nitelikli insan kaynağına önemli katkı sağladığını ifade eden Kacır, konuşmasını şöyle sürdürdü; "Düzenlediği 48 helal uygunluk belgesiyle, vatandaşlarımızın inanç ve değerleriyle örtüşen ürün ve hizmetlere güvenle ulaşmasını mümkün kıldı. Türkiye'nin küresel helal ekonomisindeki yükselişine güçlü destek verildi. 161 ayna komite ve bu komitelerde görev yapan 2 bin 780 uzman, TSE'nin rehberliğinde küresel standardizasyon çalışmalarına aktif katkı sunuyor."