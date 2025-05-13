Tarım sektörü gençler için cazip hale getiriliyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, genç çiftçilere yönelik sağlanan desteklerin etkilerini anlattı. Yumaklı, Tarım ve Orman Bakanlığının, üretimde ve yönetimde gençliğin dinamizmi ve vizyonundan faydalanmak amacıyla, Aralık 2022'de Tarım ve Orman Gençlik Konseyini kurduğunu anımsatarak, Türkiye genelinde çeşitli illerde kendi tarımsal faaliyetlerini yürüten üreticileri bir araya getiren konseyin, Bakanlığın sahanın nabzını gençlerin perspektifinden tuttuğu bir "danışma kurulu" gibi hareket ettiğini söyledi.

Yumaklı, gençlere ilham kaynağı olan konseyin 18 yaşını doldurmuş 41 yaşından gün almamış gençlerden oluştuğunu bildirdi. Yumaklı, konseyin sektör ve il bazında temsil kabiliyetinin her yıl artırılmasını hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti; "Sağlanan destek ve hibelerle gençlerin tarım sektöründe daha fazla yer almasını hedefliyoruz. Tarım ve Orman Gençlik Konseyi, Bakanlığın alacağı stratejik kararlarda önemli bir aktör olarak konumlandırılıyor. Saha gündeminin takibi, sorunların dile getirilmesi, çözüm yollarının paylaşılmasında gençliğin dinamik ve yenilikçi bakış açısından yararlanılıyor."

SAĞLANAN DESTEKLER

Yeni hayvancılık destekleme modeli kapsamında, kadın yetiştiricilere veya 41 yaşından gün almamış üreticilere, desteğin türüne göre değişen oranlarda temel desteğe ilave destek veriliyor. Bu çerçevede, 2024 yılı için işletme sahibi erkek ise buzağı başına 1000 lira, kadın veya genç ise 1700 lira temel destek sağlanıyor. Balıkçılık sektöründe de kadınlara yönelik destekler bulunuyor. Balıkçı gemisi sahibi veya ortağı olan kadınlar, küçük ölçekli balıkçılık desteğinden 2025 ve 2026 yılları için yüzde 35 daha fazla yararlanacak.

HAZİNE FAİZ/KAR PAYI DESTEKLİ KREDİLER

Ayrıca üreticilerin tarımsal üretime yönelik finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda sağlanması amacıyla, 2024-2026 yılları için yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararları Uygulama Esasları Tebliği kapsamında, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım Bankası AŞ ve Tarım Kredi Kooperatiflerince 28 farklı konuda değişen limitlerde ve oranlarda yatırım ve işletme kredisi/finansmanı sağlanıyor. Bu kapsamda, sütçü ve kombine sığır yetiştiriciliği, büyükbaş hayvan besiciliği, küçükbaş hayvancılık, hastalıktan ari hayvan yetiştiriciliği, arıcılık, kanatlı sektörü, su ürünleri sektörü, temel hayvansal üretim, kapalı ortamda bitkisel üretim, yem bitkisi üretimi, süs bitkisi, tıbbi ve aromatik bitkiler üretimi, meyve yetiştiriciliği ve bağcılık, temel bitkisel üretim konularında kredi/finansman kullandırımlarında genç çiftçi veya girişimcilere yüzde 15 ilave hazine faiz/kar payı desteği sunuluyor.