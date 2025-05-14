Türkiye gıda ambarına dönüştü

ANADOLU'NUN bereketli toprakları, dört mevsimi yaşayan iklimi ve zengin biyoçeşitliliği Türkiye'yi dünyanın gıda ambarına dönüştürmüş durumda. Anadolu topraklarında binlerce yıldır üretim yapan çiftçiler, 24 milyon hektar alanda 137 milyon ton bitkisel üretime imza atıyor. Türkiye, 2024 yılı verilerine göre 74 milyar dolarlık tarımsal hasılayla Avrupa'da lider konumda, dünyada ise 8. sırada bulunuyor. Ege İhracatçı Birlikleri Türk çiftçisinin ürünlerini dünyanın dört bir tarafına ulaştırarak Türkiye'ye 7,5 milyar doların üzerinde döviz kazandırıyor. Türkiye'nin 36 milyar dolarlık tarım ürünleri ihracatından yüzde 22 pay alıyor.