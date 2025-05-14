Yerel kalkınma için bir araya geldiler

SINDIRGI Yerel Eylem Grubu Derneği, ilçenin kalkınma hedeflerine yön verecek Yerel Kalkınma Stratejisi (YKS) hazırlıklarına aralıksız devam ediyor. Kırsal mahallelerde gerçekleştirilen toplantılarda çiftçiler, kadınlar, gençler ve özel sektör temsilcileri bir araya gelerek Sındırgı'nın kalkınmasına dair görüşlerini paylaşıyor. Her bir hedef grubun görüşlerinin ayrı ayrı ele alındığı bu toplantılar sayesinde, strateji taslağı sahaya dayalı, gerçekçi ve uygulanabilir bir zemine oturtuluyor. Her grup özelinde yapılan bu görüşmeler, ilçenin önceliklerinin ve ihtiyaçlarının doğrudan sahadan alınmasına imkan sağlıyor. Toplantılarda, yerel halkın ihtiyaç, beklenti ve önerileri doğrudan alınarak katılımcı ve kapsayıcı bir planlama süreci yürütülüyor.