Küçükbaş kurbanlık arzında sıkıntı beklenmiyor

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, Kurban Bayramı'nda kurbanlık arzında sıkıntı yaşanmayacağını belirterek, "Bu yıl Kurban Bayramı'nda 3 milyondan fazla küçükbaş, yetiştiricilerimiz tarafından satışa sunulacak" dedi. Kurbanlık satışlarının başladığına dikkati çeken Çelik, "Bu yıl Kurban Bayramı'nda 3 milyondan fazla küçükbaş, yetiştiricilerimiz tarafından satışa sunulacak" diye konuştu. Çelik, vatandaşların genellikle küçükbaşa yöneldiğine işaret ederek, "Küçükbaş kurbanlıklar 11 ile 18 bin, büyükbaş ise 100 bin liradan 160 bin liraya kadar çıkabilir" değerlendirmesinde bulundu.