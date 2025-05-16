Sakın kanmayın! Düğün- nişan sezonunda sahte altına dikkat

Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Timuçin Sönmez, her düğün sezonunun kuyumcular için hareketli geçtiğini söyledi. Sönmez, "Vatandaşlarımı bu dönemde sahte altınlara karşı daha dikkatli olmalı. Güvenilir kuyumculardan alışveriş yapmaları mağduriyet yaşanmaması adına önemli" dedi. Sahte altın ve kuyum ürünlerine yönelik mücadeleye yoğunlaştıklarını vurgulayan Sönmez, bu kapsamda Darphane ürünlerinin hepsinde filigranlar ve karekodlarla elektronik takip sistemi kuracaklarını bildirdi.

Sönmez, internet satışlarında da barkod sistemini tavsiye ettiklerini dile getirerek, "Oda olarak barkod sistemiyle ilgili bir çalışma başlattık. Her satıcı kendi ilindeki odalardan temin ederek sattığı ürüne bu barkodu yapıştıracak. Dolayısıyla altın güvenli ürün haline gelmiş olacak. Ayrıca kuyum ticareti yetki belgesi olmayanlar bu ticareti yapamazlar. Bununla ilgili de Ticaret Bakanlığı ile yürüttüğümüz bir çalışmamız var. Eylül ayında bir çalıştay organize ederek, bu durumları daha da formel hale getireceğiz" diye konuştu.