Aile ve Gençlik Fonu’na 110 Bin başvuru yapıldı

AİLE ve Gençlik Fonu'na 110 bin başvuru yapıldı, 2 bin 12 çift kredi aldı. Yeni doğan bebekler için ailelere maddi destek sağlanacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'na 110 bin başvuru olduğunu belirterek, şu ana kadar 2 bin 12 çiftin krediden faydalandığını açıkladı. Kahramanmaraş'ta düzenlenen "Büyük Aile Buluşması" etkinliğinde konuşan Göktaş, bu tür etkinliklerin aile değerlerini hatırlamak ve güçlendirmek için çok önemli fırsatlar sunduğunu vurguladı.

HER AY 5 BİN TL YARDIM

KADINLARIN, çocukların, yaşlıların ve engelli bireylerin haklarını koruyan yeni sosyal hizmet modelleri geliştirdiklerini anlatan Göktaş, yeni doğan bebeklere yönelik önemli bir çalışma başlattıklarını açıkladı. Bu yıl doğan her bebek için ailenin ilk bebeğine tek seferlik 5 bin lira destek verilecek. İkinci bebek için ise annenin hesabına 5 yıl boyunca aylık 1500 lira destek sağlanacak. Eğer bu yıl bir ailenin üçüncü, dördüncü veya beşinci çocuğu doğarsa, annenin hesabına başvurması halinde 5 yıl boyunca her ay 5 bin lira destek verilecek.