Denizlili iş insanları, KKTC ile ticari görüşmelere başladı

DENİZLİ Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Ali Erbeği KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı Denizlili iş adamları ile ziyaret etti.

BİZLER İÇİN GURUR VERİCİ

Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Ali Erbeği, Nisan ayında gerçekleştirdikleri KKTC ziyareti sonrası Denizlili iş adamları ile yapılan görüşmeler sonrasında, ticari anlaşma yapmak isteyen iş adamları ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı Cumhurbaşkanlığı makamında ziyaret etti. Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Ali Erbeği, "Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti iş dünyası ile bir araya gelen Denizlili iş adamlarımız birçok sektörde anlaşma yapmak adına bir araya geldi. Bu ziyaretlerimizin meyvesini almak ve yavru vatanımız Kıbrıs ile ticari ilişkilerimizin artmasına vesile olmak bizler için gurur verici" dedi.