GİB’ten e-ticarete yakın takip: 37 milyar liralık kayıt dışı gelir tespit edildi

Gelir İdaresi, e-ticaretin ayrılmaz bir parçası haline gelen sanal POS sistemleri kullanılarak yapılan satışlardan elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi amacıyla harekete geçti.



GİB, 2020-2024 yıllarında sanal POS kullanarak gelir elde eden kişilerin mükellefiyet durumları ile bu uygulamalar üzerinden elde edilen hasılatın vergi beyanlarına yansıtılıp yansıtılmadığının tespiti amacıyla detaylı analiz çalışması yaptı.



Ödeme ve elektronik para kuruluşlarınca Bakanlık veri tabanına gönderilen veriler doğrultusunda yapılan incelemelerde, yüksek riskli mükellefler tespit edildi.



Detaylı analizler ve banka verileri ile uyumlulaştırılan raporlar sonucunda, sanal POS aracılığıyla gelir elde eden fakat gelir veya kurumlar vergisi yönünden hiç mükellefiyeti bulunmayan, mükellefiyeti olmasına rağmen beyanname vermeyen ya da eksik beyanda bulunan 4 bin 95 mükellef tespit edildi. Bu mükelleflerin, 37 milyar liralık hasılatı gizlediği saptandı.