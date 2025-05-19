Ankara-İzmir hattında geri sayım başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 505 kilometrelik Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı'na ilişkin, "Önümüzdeki yıl sonuna kadar Afyonkarahisar'a, sonraki yıl sonuna kadar da İzmir'e varmayı hedefliyoruz" dedi.

PROJEYE BAŞLAYAĞIZ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli Türk Talebe Birliği Genel Merkezi'nde (MTTB) düzenlenen "MTTB Milli Teknoloji Akademisi"nde yaptığı konuşmada, ne kadar teknolojiyle donatılırsa donatılsın gençlerin milli ve manevi değerlerle tahkim edilmemesi halinde istenilen amaca ulaşılamayacağını söyledi.

Bakan Uraloğlu, 505 kilometrelik Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı'na değinerek, şu bilgileri verdi: "Önümüzdeki yıl sonuna kadar Afyonkarahisar'a, sonraki yıl sonuna kadar da İzmir'e varmayı hedefliyoruz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek Kuzey Demiryolu Projesi'nin (Gebze-Çatalca arasında hayata geçirilecek 120 kilometrelik hat) bu yıl ihalesini yaparak inşallah projeye başlamış olacağız. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı, Çatalca'ya kadar İstanbul'un bütün kuzeyini yeni bir hızlı demir yoluyla bağlamış olacağız."