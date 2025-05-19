İş insanları 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı

İzmir'de iş dünyasının önde gelen kurum ve sivil toplum kuruluşlarının başkanları, yayımladıkları mesajlarla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. Mesajlarda, gençliğin Cumhuriyet'in teminatı olduğu vurgulanırken, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe verdiği değer de bir kez daha hatırlatıldı. 19 Mayıs 1919 tarihinin Türkiye Cumhuriyeti'nin mayasının atıldığı gün olduğuna dikkat çeken Başkanlar, "Bu tarih sadece askeri bir direnişi değil; aynı zamanda toplumsal bir dönüşümü, modernleşme ve özgürlük idealini başlatmıştır.

Atatürk'ün bugünü gençliğe armağan etmesi, Cumhuriyetin temellerini genç nesillere emanet ettiğinin en net göstergesidir. Gençlerin fikir üretme, sorgulama ve cesaretleri, ülkemizin kalkınmasının en kıymetli gücüdür" değerlendirmesini yaptılar. EGİAD Ege Genç İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Özhelvacı, 106. yılında yayımladığı mesajla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Ege Genç İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (EGİFED) Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle yayımladığı mesajında, gençliğe duyulan güvenin altını çizerek, Türkiye'nin aydınlık yarınlarının gençlerin vizyonu ve emeğiyle şekilleneceğini vurguladı.

BASİFED YÖNETİM KURULU BAŞKANI SEMİHA GÜNEŞ: Esaretin reddedildiği gün

"19 Mayıs 1919, esareti reddeden bir milletin ayağa kalkışının, hürriyet aşkının ve kurtuluş kararlılığının sembolüdür." diyen Güneş, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak başlattığı bağımsızlık mücadelesi, bugün sahip olduğumuz Cumhuriyetin ilk adımıdır. Gençliğe düşen görev yalnızca geçmişi unutmamak değil, bu değerli mirası yarınlara daha da geliştirerek taşımaktır" dedi.

İZSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HÜSEYİN CENGİZ: 19 Mayıs özgürlük idealini başlatmıştır

Samsun'da yakılan bağımsızlık meşalesiyle, Türk milleti küllerinden doğduğunu belirten Cengiz, "19 Mayıs 1919, Türkiye Cumhuriyeti'nin mayasının atıldığı gündür. Bu tarih sadece askeri bir direnişi değil; aynı zamanda toplumsal bir dönüşümü, modernleşme ve özgürlük idealini başlatmıştır.

Gençlerin fikir üretme, sorgulama ve cesaretleri, ülkemizin kalkınmasının en kıymetli gücüdür" ifadelerini kullandı.

EGEV YÖNETİM KURULU BAŞKANI HASAN KÜÇÜKKURT: Yeniden doğuşunun simgesi

19 Mayıs'ın sadece bir tarihin değil, bir milletin yeniden doğuşunun simgesi olduğunu söyleyen, Küçükkurt, "Ulu Önder Atatürk'ün Samsun'a çıkışı, Anadolu'nun işgal altında olduğu bir dönemde halkın umudunu yeniden yeşertmiş, milli mücadelenin fitilini ateşlemiştir. Gençler; bilimin, aklın, ahlakın ve vicdanın ışığında yürüdükçe, bu ülkenin geleceği daima aydınlık olacaktır" diye konuştu.

KESİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI YEŞİM IŞIKLI: Onurlu mücadelenin başlangıcı

Işıklı, "Bir milletin kaderini kendi ellerine alarak tarih yazdığı gündür 19 Mayıs. Samsun'dan başlayan bu yolculuk, Anadolu'nun dört bir yanını saran bir özgürlük ve bağımsızlık çığlığına dönüşmüştür. Türkiye Cumhuriyeti'nin temelinin atıldığı bu özel gün, milletçe topyekûn verdiğimiz onurlu mücadelenin başlangıcıdır.

Bu bilinçle tüm gençlerimizin bayramını kutluyor; geleceğimizi inşa eden her adımı saygıyla selamlıyorum" dedi.

İZİKAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖZDEN ERTEN: Gençlerimizi destekleyeceğiz

"19 Mayıs 1919'un yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşku ile kutluyoruz" diyen Erten, "Atatürk'ün, "Bütün ümidim gençliktedir" sözleriyle gençlere duyduğu güveni ve inancı, bugün de yolumuzu aydınlatmaktadır. İzmir İş Kadınları Derneği olarak, gençliğin ülkemizin kalkınmasında ve çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmasında üstleneceği role yürekten inanıyoruz. Bu inançla gençlerimizi desteklemeye ve onların yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

EGİKAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI ŞAHİKA AŞKINER: Özgürlük uğruna ayağa kalktığımız gün

19 Mayıs'ın milletçe esareti reddettiğimiz, özgürlük uğruna ayağa kalktığımız gün olduğunun altını çizen Aşkıner, "O tarih, bağımsızlık idealinin eyleme dönüştüğü ve bu coğrafyada yepyeni bir siyasi ve toplumsal düzenin kurulduğu tarihtir. Atatürk'ün liderliğinde başlayan bu süreç, halk iradesine dayalı bir Cumhuriyetin müjdecisidir. EGİ- KAD olarak Atatürk'ün yolunda yürüyen, değerlerine bağlı tüm gençlerimizin bayramını kutluyor; birlik ve inançla geleceğe yürüyeceğimize olan inancımı yineliyorum" şeklinde konuştu.

KALDER İZMİR ŞUBESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI HAKAN ÜNLÜ: İlham kaynağı olmuştur

19 Mayıs'ın milli iradeye ve özgürlüğe açılan kapının anahtarı olduğunu vurgulayan Ünlü, "Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla birlikte milletçe yeniden doğmuş, sömürgeci zihniyete karşı ilk örgütlü başkaldırı başlatılmıştır.

Bu tarih, sadece Türk milletinin değil, Dünya halklarının da ilham kaynağı olmuştur. Gençlerimizin ve tüm ulusumuzun 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum" diye konuştu.

EGSD YÖNETİM KURULU BAŞKANI YASİN AKÇAKAYA: Cumhuriyetin temelleri bu yürüyüşle atılmıştır

Akçakaya, "19 Mayıs 1919, Ulu Önder Atatürk'ün Samsun'da başlattığı direniş hareketi, bağımsızlık ve özgürlük arzusunun tarihsel bir manifestosudur.

Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri bu yürüyüşle atılmıştır.

Gençlik, bu değerlerin taşıyıcısıdır.

Atatürk'ün "bütün ümidim gençliktedir" sözünün gereği olarak, bizler de gençliğin potansiyeline inanmaya, onların gelişimini desteklemeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

EGİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI KAAN ÖZHELVACI: Gelecek gençlerle şekillenecek

"Gençlerimizin ve milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı gönülden kutluyorum. EGİAD olarak gençlerimizin potansiyelini en üst düzeye taşıyacak, onları çağın gereklerine hazırlayacak her türlü çalışmayı desteklemeye kararlıyız. Çünkü biliyoruz ki; daha adil, daha sürdürülebilir, daha özgür bir gelecek, bugünün gençleriyle şekillenecektir" diyen EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Özhelvacı, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün miras bıraktığı Cumhuriyet değerleriyle bugün de gençlere ilham vermeye ve yol göstermeye devam ettiğini aktardı.

EGİFED BAŞKANI ALP AVNİ YELKENBİÇER: Gelecek gençlerin elinde yükselecek

Ege Genç İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (EGİFED) Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, Türkiye'nin aydınlık yarınlarının gençlerin vizyonu ve emeğiyle şekilleneceğini vurguladı.

Yelkenbiçer, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Atatürk, geleceği gençlerin ellerinde, yüreklerinde görmüş ve onlara daima güvenmiştir.

Bizler de bu düşüncenin ışığında biliyoruz ki Türkiye'nin geleceğinin teminatı ve güzel günlerin mimarı gençlerimizdir.

Türk iş dünyası olarak bize düşen görev, gençlerimize güvenerek, onlara yol açmaktır. İnanıyoruz ki gelecek gençlerin elinde şekillenip, daha da yükselecek"