Depreme karşı 355 milyarlık güvence

DASK Koordinatörü Özgür Bülent Koç, Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK)'nun teknik işleticiliğini üstlendikleri 8 Ağustos 2020'den bu yana yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Koç, 2022'de DASK Ana Veri Merkezi'ni, yedeği İstanbul'da kalmak üzere deprem riskinin daha az olduğu Ankara'ya taşıdıklarını, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin birkaç ay öncesinde DASK Olağanüstü Yönetim Merkezi'ni de Ankara'da devreye aldıklarını belirtti.

TEKNOLOJİK ALTYAPI YENİLENDİ

Koç, DASK'ın deprem rezervlerinin 15 milyar lira civarında olduğunu, toplam hasar ödeme gücünün de 355 milyar liraya ulaştığını belirterek, "Kurumumuz aynı yıl içinde meydana gelebilecek iki ayrı depremin her biri için 355 milyar liralık ödeme yapabilecek güçtedir. Söz konusu ödemeleri Katastrofik Modelleme Platformu (CATMOD) ile çalışıyor ve en yüksek hasar miktarını daha iyi bir şekilde belirleyebiliyoruz." diye konuştu.

DASK Koordinatörü Özgür Bülent Koç, afet alanlarında bölgesel müdahale kapasitelerini artırmak amacıyla DASK Bölge İrtibat Ofisleri projesini başlattıklarını da belirtti.

DASK'ın teknolojik altyapısını yenilediklerinden bahseden Koç, hasar ihbar sistemlerini hız ve kapasite ihtiyaçlarına göre geliştirdiklerini ifade etti. Koç, "Aynı anda sınırsız ihbar alabiliyoruz ve eş zamanlı şekilde 96 bin adet hasar dosyası açabiliyoruz. Bu sayede ihbar dosyasına hızlı eksper yönlendirmesi sağlayarak 24 saat içerisinde tazminat ödemesi gerçekleştirebiliyoruz." dedi. Türk Reasürans'ın iştiraki olan T-Rupt Teknoloji'nin Türkiye'de ilk, dünyada ise 3 örneği olan CATMOD'u geliştirdiğini anlatan Koç, bu sayede ülkeye özgü bina envanteri ve yerel koşulları dikkate alan bir sistem oluşturduklarını kaydetti.

POLİÇE ADEDİ YÜZDE 1.5 ARTTI

DASK Koordinatörü Koç, 23 Nisan'da İstanbul'da yaşanan deprem sonrasında Türkiye genelinde 11 milyon 267 bin 151 olan poliçe sayısının yüzde 0,9 artışla 11 milyon 366 bin 610'a yükseldiğinin altını çizdi. Marmara Bölgesi özelinde yüzde 1,3, İstanbul'da yüzde 1,5 ile poliçe sayılarının arttığını ifade eden Koç, "Depremin ilk günleri günlük poliçe üretiminde yüzde 30-35'e varan bir yükseliş gördük ancak 1-2 hafta sonra insanlar depremi unutmaya başlayınca tekrar eski seviyelere dönüyor. Depremden 15 Mayıs gününe kadar 7 bin 200 ihbar aldık" diye konuştu.