FAİZSİZ YATIRIMIN GÜCÜ DEVLET KATKISIYLA BULUŞUYOR

BİREYSEL Emeklilik Sistemi'nde (BES) küçük katkılarla bile uzun vadede güçlü bir birikim oluşturmak mümkün. Katılım Emeklilik, faizsiz yatırım fonları ve sistemin yüzde 30 devlet katkısı gibi cazip fırsatlarıyla tasarruf sürecini çok daha avantajlı ve erişilebilir hale getiriyor. Şirket, bu yaklaşımıyla daha geniş kitlelerin BES'e katılımını teşvik etmeyi ve Türkiye'nin tasarruf oranlarının artmasına katkıda bulunmayı hedefliyor. Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, konu ile ilgili şu yorumda bulundu: "BES'in sadece büyük birikim sahipleri için değil, küçük adımlarla tasarruf yapmak isteyen herkes için güçlü bir finansal araç olduğuna inanıyoruz. Faizsiz yatırım prensiplerimiz, çeşitli fon seçeneklerimiz ve devlet katkısı avantajıyla müşterilerimizin finansal hedeflerine ulaşmalarını destekliyoruz."

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek

SİSTEME GÜVEN VE İLGİ ARTIYOR

2025 yılı itibarıyla, Bireysel Emeklilik Sistemi'nde katılımcıların toplam fon tutarı 1 trilyon 136 milyar TL seviyesini aştı. Bu tutarın 412.3 milyar TL'si faizsiz fonlarda, 723.8 milyar TL'si ise faizli fonlarda değerlendiriliyor. Devlet katkısı fonlarının 19 milyar TL'lik kısmı da faizsiz BES'te yer alıyor. Şirketlerin katılımcı sayısı 9 milyon 692 bin kişiye, sözleşme sayısı ise 11 milyon 992 bin adede ulaştı.

Bu rakamlar, faizsiz emeklilik sistemine olan güvenin ve ilginin giderek arttığını gösteriyor. Katılım Emeklilik, tamamen faizsiz prensiplere dayalı olarak yönetilen 19 farklı bireysel emeklilik fonu ile yatırımcılara geniş bir tercih yelpazesi sunuyor. Fonlar, yatırımcıların risk profiline ve getiri beklentisine göre çeşitlilik göstererek portföylerini dengeleme ve uzun vadeli kazanç sağlama imkânı tanıyor.