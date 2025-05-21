Güneş enerjisinde günlük üretim rekoru kırıldı

TÜRKİYE'DE güneş enerjisi santrallerinden elektrik üretimi günlük bazda yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'de dün günlük bazda 802 bin 997 megavatsaat elektrik üretildi. Üretimde yüzde 17,6 payla güneş enerjisi santralleri ilk sırada yer aldı. Bunu, yüzde 17 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 14,7 ile ithal kömür santralleri izledi.Böylece Türkiye'de günlük bazda güneş enerjisinden üretilen elektrik 141 bin 571 megavat ile yılın en yüksek seviyesine ulaşarak rekor kırdı. Günlük bazda tüketim ise 801 bin 633 megavatsaat oldu.