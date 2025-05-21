İncire sürdürülebilirlik ödülü

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin "Aflatoksinli Kuru İncirlerin Sürdürülebilir Yönetimi" projesi, İspanya'nın Palma de Mallorca kentinde 8-10 Mayıs 2025 tarihlerinde düzenlenen 42. Dünya Kuruyemiş ve Kuru Meyve Kongresi'nde (INC) Sürdürülebilirlik Ödülü'ne layık görüldü. Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin ödül alan projesi, geleneksel ihraç ürünümüz olan kuru incirin üretim ve işleme sürecinde karşılaşılan aflatoksin sorununa karşı çevre dostu, enerji üretimine katkı sağlayan ve çiftçiyi destekleyen yenilikçi bir çözüm sunuyor. Proje ile, ihracata uygun olmayan aflatoksinli incirlerin doğaya zarar vermeden ayrıştırılması, biyogaz tesislerinde enerjiye dönüştürülmesi ve böylece hem çevresel hem de ekonomik katma değer yaratılması amaçlanıyor.

RİSKLER AZALTILDI

Dünya kuru incir üretim ve ihracatının %60'ından fazlasını gerçekleştiren Türkiye, yılda ortalama 70 bin ton kuru inciri 100'den fazla ülkeye ihraç ediyor. Ege Bölgesi'nde yetişen Sarılop (Calimyrna) çeşidi, iri yapısı ve yüksek besin değeriyle öne çıkıyor. Bu bağlamda Ege İhracatçı Birlikleri, kuru incir sektörünün kalite ve sürdürülebilirlik hedeflerine yönelik uzun soluklu çalışmalar yürütüyor. 2024 yılında başlatılan ödüllü projeyle yaklaşık 1.500 ton kontamine ürünün doğaya veya tüketime karışması engellenirken, bu atıklar yenilenebilir enerjiye dönüştürülerek çevresel riskler azaltıldı.