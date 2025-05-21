Konut fiyatları Nisan’da yıllık yüzde 32,9 arttı

KONUT fiyat endeksi, Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 32,9 oranında artmış, reel olarak ise yüzde 3,6 oranında azaldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Nisan ayı Konut Fiyat Endeksi (KFE) verisini açıkladı. Buna göre, Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,5 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 32,9 oranında artmış, reel olarak ise yüzde 3,6 oranında azaldı. Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE), 2025 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,5 oranında artarak 176,4 seviyesinde gerçekleşti. İstanbul, Ankara ve İzmir'in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2025 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 2,7, 2,8 ve 0,2 oranlarında artış gözlendi.