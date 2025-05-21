Türkiye kruvaziyerle rekora gidiyor

Bu yıl artış gösteren kruvaziyer gemi ve yolcu sayısı, Türk turizmi içindeki payını yükseltiyor. Deniz, kum, güneş tatilcileri için adeta bir cennet olan Türkiye, binlerce yıllık geçmişe sahip antik kentleri, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapması dolayısıyla barındırdığı kültürel ve inanç birikimi ile dünyanın sayılı turizm ülkeleri arasında yer alıyor. Türkiye, sunduğu güçlü turizm altyapısıyla da bu değerleri yaşamak için gelen milyonlarca turisti ülkelerine memnun şekilde gönderiyor.

Geçen yıl tüm zamanların gelir rekorunu kıran Türk turizmi, bu yıl yeni bir rekor bekliyor. Yılın ilk 4 ayında iç ve dış pazardaki hareketlilik, erken rezervasyon dönemindeki ilgi gibi gelişmeler rekor beklentisini güçlendiriyor. Kruvaziyer turizmindeki yükseliş de rekor yolunda "tam yol ileri" diyen Türkiye'yi destekliyor.

Misafirlerine sunduğu imkanlar ve konforuyla ilgi gören "yüzen oteller", bu yılın ilk 4 ayında 205 bin 758 yolcu getirdi. Kruvaziyer gemi sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37,4 arttığı Türkiye'de kruvaziyer yolcu sayısı da yüzde 52,3 arttı.

KRUVAZİYER TATİLİNİN AVANTAJLARI

Geniş iç mekanlara sahip kruvaziyerler, genellikle lüks tatil ve seyahat amacıyla kullanılıyor. Konforlu ve çeşitli eğlence seçenekleri sunan bu tür yolcu gemilerinde geniş yemek salonları, eğlence alanları, havuzlar, spa tesisleri, çeşitli aktivite alanları bulunuyor, karadaki 5 yıldızlı otellerden geri kalmıyor.

Kruvaziyer firması Selectum Blu Cruises'un pazarlama şefi Eda Binışık, her yıl mayıs ayında başlattıkları turları bu yıl Ramazan Bayramı tatilini kapsayacak şekilde 25 Mart'a çektiklerini söyledi.

Kruvaziyerin pratik bir tatil olduğunu, tatilcilerin bavul taşıma derdi olmadan her sabah farklı noktada uyandığını dile getiren Binışık, şunları kaydetti:

"Bu sene geçen seneye göre yolcu artışının çok fazla olduğunu söyleyebiliriz. Yüzde 35-40 artışı şimdiden yakaladık diyebilirim. Çeşme merkezli olmamız, Çeşme'nin destinasyon olarak erişiminin kolay olması etkili. Gemi seyahatini seçenler 5 yıldızlı otel konforundaki seyahatlerinde her sabah ayrı bir tatil beldesinde uyanıyorlar."