Menderes’te 93 milyonluk satış

İZMİR Menderes Belediyesi satış kararlarına bir yenisini daha ekledi. Son olarak ilçenin Akçaköy 3 parsel ile ve Seferihisar Orhanlı sınırlarında kalan 1 parsel satışa çıkarıldı. Parseller tapu kayıtlarında zeytin ağaçlı tarla olarak kayıtlı. 97 bin 541 metrekare büyüklüğündeki parsellerin satışından en az 93 milyon 231 bin 790 TL gelir elde edilmesi bekleniyor. İhaleler kapalı teklif yöntemiyle 4 Haziran 2025 tarihinde Menderes Belediyesi Encümen Salonunda gerçekleşecek. Söz konusu parseller geçtiğimiz aylarda da satışa çıkmış ancak parsellere talipli çıkmamıştı.