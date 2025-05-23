Paylaşımlı otomobil sayısı iki katına çıktı

YAZ sezonu öncesinde İzmir'deki araç paylaşım hizmeti, Getir'in kapsamlı yatırımıyla güçlendirildi. Şehirdeki paylaşımlı araç sayısı yaklaşık iki katına çıkarılarak 500'e yaklaştı. Böylece İzmir, serbest dolaşımlı araç paylaşımı sisteminde önemli bir merkez haline geldi. YOĞUN BÖLGELER

HİZMET ağına Çeşme, Alaçatı ve Urla'nın da eklenmesiyle birlikte hem yerel halk hem de turistler için ulaşım alternatifleri artırıldı. Paylaşımlı araç firma yetkilileri, İzmir'in kendileri için stratejik bir öneme sahip olduğunu belirtirken, geçen yıl kentte 10 milyon kilometrelik kullanım gerçekleştirildiği bilgisini paylaştı. Özellikle Buca, Bornova ve Urla ilçeleri yoğun kullanım görüyor. Getir Araç filosu da, sıfır kilometre araçlarla yenilenirken; çevreci hedefler doğrultusunda elektrikli modellerin sayısı da artırılıyor. Sistem, bireysel araç sahipliği yerine ihtiyaca göre kullanım modelini destekleyerek trafik yoğunluğunun ve karbon salımının azaltılmasına katkı sağlıyor.