İzmir’e tatilci akını

Kurban Bayramı tatili için en çok tercih edilen destinasyonlardan biri de İzmir oldu. Vatandaşlar uzun soluklu tatil dışında bayram tatillerini değerlendirmek için hem İzmir'in sahil kesimlerini hem de şehir merkezinde olmayı tercih etti.

CAN YAKAN SİTELERE DİKKAT

Bayramın turizmciler için 'pik' yaptığı dönemler olduğunu söyleyen Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) İzmir Bölge Temsil Kurulu (BTK) Başkanı Kıvanç Meriç, "Mayıs ayının son haftası ve haziran ayının ilk haftasıyla birlikte Kurban Bayramı da artık sezonun içinde olduğundan dolayı ciddi bir talep var. Ayrıca temmuz- ağustos ayları gibi tatil talebi ve fiyatların en yüksek seviyede olmadığı bir dönemde bunulması nedeniyle rezervasyonlar yüzde 90'ları buluyor. İzmir'de şehir otellerindeki doluluk olanları çoğunlukla yüksek oluyor. Ancak İzmir'in geneli olarak konuştuğumuzda ve sahil kesimini de ele aldığımızda şu anki gidişata göre otellerde yüzde 90'ın altında doluluk olacağını düşünmüyorum" dedi.

Meriç, bayram tatilleri öncesinde rezervasyon yaparken kaçak acentelik faaliyeti gösteren sitelere dikkat edilmesi gerektiğini belirtip, uyardı. Meriç, "Özellikle internet üzerinden çok uygun fiyatlı paketler hazırlayıp sadece bu dönemde parayı toplayıp da can yakan sitelerden uzak durulmalı. Bunun için de acentenin TÜRSAB numarasını sitesinden mutlaka onaylanmalı ya da bizimle direkt iletişime geçilebilirler."

'YÜZDE 40-50 CİVARINDA'

Havaların ısınması ve tatil döneminin yaklaşmasıyla birlikte rezervasyonlarda belirgin bir artış yaşadıklarını belirten Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Kerem Ünsal ise "Özellikle Kurban Bayramı'nı Alaçatı gibi doğa, deniz ve kültürle iç içe destinasyonlarda geçirmek isteyen misafirlerimiz erken rezervasyon yaptırmaya başladı. Şu an geçen yılın aynı dönemine kıyasla daha yoğun bir talep söz konusu. Şu an için otellerimizin doluluk oranı yüzde 40-50 civarında seyrediyor. Kurban Bayramı haftasında bu oranın yüzde 90'lara, hatta son günlerdeki taleple birlikte tam doluluğa ulaşmasını öngörüyoruz. Bayram döneminde boş oda kalmayacağını tahmin ediyoruz" dedi.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ UZATILMADI

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Kurban Bayramı'nda kamu çalışanlarının, 5 Haziran Perşembe (Arife) günü öğleden sonra başlamak üzere 6-7-8- 9 Haziran 2025 tarihlerinde idari izinli sayılacağını açıkladı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yakın zamanda idrak edeceğimiz mübarek Kurban Bayramı münasebetiyle, 5 Haziran Perşembe günü öğleden sonra başlamak üzere, 6-7-8-9 Haziran 2025 tarihlerinde kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır. Kamuda normal mesai düzenine 10 Haziran Salı günü dönülecektir" dedi.