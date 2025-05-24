Kadın girişimcilerden ekonomiye dev katkı

TÜRKİYE Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), kadın girişimcilerin karşılaştığı zorluklar, elde ettikleri imkanlar ve performansları detaylı bir şekilde analiz edebilmek amacıyla gerçekleştirdiği Türkiye Kadın Girişimciliği İzleme Raporu'nun sonuçlarını açıkladı. KAGİ- DER Başkanı Esra Bezircioğlu, "McKinsey'nin raporuna göre kadın girişimciler, 2030 yılına kadar küresel ekonomiye 13 trilyon dolar ekleme potansiyeli taşıyor" ifadelerini kullandı. Veri toplama, analiz ve raporlama süreçleri KAGİ- DER desteğiyle Akademetre tarafından gerçekleştirilen rapora göre kadın girişimciliğinin her zamankinden daha güçlü bir konumda olduğu ifade edildi.Araştırma kapsamında, Türkiye'deki kadın girişimcilik ekosistemi detaylı bir şekilde analiz edilerek, kadın girişimcilerin karşılaştığı zorluklar, erişim imkanları ve performansları değerlendirilerek bu bilgilerle politika yapıcılar, yatırımcılar ve tüm iş dünyasına yol gösterilmesi amaçlandı