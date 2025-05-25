E-ticaret iadesinde kargo bedelini satıcı ödeyecek

Ticaret Bakanlığı online alışveriş sistemiyle ilgili yeni bir açıklamada bulundu. Tüketicilerin e-ticaret yöntemiyle yaptıkları alışverişlerde aldıkları herhangi bir ürünü iade etmek istediklerinde oluşan kargo bedeli satıcı tarafından ödenmeye devam edecek. Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre daha önce yayımlanan yönetmelikle, tüketicilerin cayma hakkının kullanımındaki kargo iade masraflarına hangi tarafça katlanılacağının sözleşme öncesi kararlaştırılmasına ve cayma hakkı istisnalarının kapsamının genişletilmesine ilişkin mevzuatta değişiklik yapıldığı anımsatılarak, bu değişikliklerin 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girmesinin öngörüldüğü aktarıldı.

'EKONOMİK MENFAAT'

4 Eylül 2024'te düzenlenen 28. Tüketici Konseyinde gündeme getirilen öneriler ve Bakanlığın değerlendirmeleri sonucu değişiklikler yapıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Tüketicilerimizin mesafeli olarak kurulan sözleşmelerde cayma hakkını kullanmaları halinde iade kargo ücretlerinin satıcı veya sağlayıcı tarafından karşılanması şeklindeki uygulamanın korunması yönünde yeniden mevzuat değişikliği yapıldı. Böylece Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un temel amaçlarından biri olan tüketicilerimizin ekonomik menfaatlerinin korunması sağlanmıştır."

'GÜVENLİ BİR ALIŞVERİŞ'

AÇIKLAMADA, tüketicilerin sıklıkla kullandıkları elektronik ürünlerden cep telefonu, akıllı saat ve bilgisayar ürünlerinin mesafeli olarak alışverişe konu edilmesi halinde cayma hakkının kullanılamayacağına yönelik değişikliğin de yeniden gözden geçirildiğine işaret edilerek, bu ürünlerin cayma hakkı istisnaları kapsamından çıkarıldığı belirtildi. Böylece, söz konusu ürünler için de cayma hakkını kullanabilme imkanının korunduğu vurgulanan açıklamada, "Tüketicilerimizin e-ticaret siteleri ve platformlar gibi mecralarda mesafeli olarak kurulan sözleşmelerde daha güvenli bir alışveriş yapma imkanına kavuşmaları hedeflenmiştir" denildi.

ARABULUCULUK BİLGİSİ DE VAR

YİNE 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek başka bir düzenleme ise tüketici uyuşmazlıklarında arabuluculuğa başvuru şartıyla ilgili. Buna göre, parasal limitler dahilindeki uyuşmazlıklarda mahkemeye başvurmadan önce arabulucuya başvurulması gerektiği bilgisi, mesafeli satış sözleşmesi yapılmadan önce tüketiciye sunulan ön bilgilendirme formunda yer alacak. Tüketicilerin satıcı ve sağlayıcılar tarafından doğru bilgilendirilmesi amacıyla ön bilgilendirme formunda düzenleme yapıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "Tüketici mahkemelerinin görev ve yetki alanına giren uyuşmazlıklar için tüketici mahkemesine dava açmadan önce arabulucuya başvurulması şartına ilişkin bilgiye de yer verilmesi zorunluluğu düzenleme altına alınmıştır."