En hızlı düşüş yaşayan ürün kahve oldu

YILIN ilk aylarında rekor seviyelere ulaşan kahve fiyatları, mayısta küresel arzın artacağı öngörüsüyle sert düşüş yaşadı. ABD Tarım Bakanlığı ve Brezilya'daki kurumların üretim tahminlerini yukarı çekmesi, fiyatların sadece bir ayda yüzde 10'un üzerinde gerilemesine neden oldu. Yılın en hızlı düşen emtialarından biri kahve oldu. Yılın ilk aylarında rekor seviyelere ulaşan kahve fiyatları, mayısta küresel arz artışı beklentisiyle sert şekilde geriledi. Dünyanın önde gelen kahve üreticilerinin üretim tahminlerini artıracağına yönelik beklentiler, fiyatlardaki düşüşte önemli bir etken oldu. Emtia borsasında, kahvenin libre fiyatı nisan ayı sonuna kıyasla yüzde 10'un üzerinde düşerek 3,58 dolara kadar geriledi.