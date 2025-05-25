Gediz, Ege’nin en önemli tarımsal üretim merkezi”

MANİSA İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Konferans Salonu'nda, "Toprak Çatlamadan Gediz'e Bir Damla da Sen Ol" temalı Uygulamalı Çiftçi Okulları Açılışı ve Liderlik Eğitimi düzenlendi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Gediz Havzası'ndaki su kaynaklarının miktar ve kalite bakımından iyileştirilmesi, taşkın ve kuraklığın etkilerinin azaltılarak insan sağlığının ve ekosistemin korunmasını amaçlayan Gediz Havzası Eylem Planı doğrultusunda bölgede çalışmalar yürütülüyor.

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Gediz Nehir Havzası'nın Ege Bölgesi'nin ve Türkiye'nin en önemli tarımsal üretim merkezlerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Bu üretim gücü doğanın dengesine ve suyun sürekliliğine bağlıdır. Bu nedenle kaynaklarımızı korumak ve sürdürülebilir şekilde yönetmek hayati bir zorunluluktur" dedi. Özkan çiftçilere sahada uygulamalı eğitim verildiğine de değindi.