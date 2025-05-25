Okuduğu bölümleri değil, çobanlığı seçti

AYDIN'IN Efeler ilçesinde yaşayan Çağlar Öztürkler, kızına taze süt içirmek için aldığı bir keçi sayesinde kendini çobanlık mesleğinin içinde buldu. 2 üniversite mezunu ve doktora eğitimine sahip Öztürkler, bugün 62 keçisiyle çobanlık yaparak doğayla iç içe bir yaşam sürüyor. Türkiye'de çoğunlukla okuma yazması olmayan kişilerin yaptığı düşünülen çobanlık Aydın'da gıda teknikeri Çağlar Öztürkler için bambaşka bir serüven haline geldi. Eğitim hayatı boyunca Gıda Teknikerliği ve İşletme Fakültesi bölümlerini bitiren, ardından yüksek lisans yapan Öztürkler, meslek olarak hayvancılığı seçerek geleneksel çobanlık algısına farklı bir bakış açısı kazandırdı.

İlk başta sadece kızına sağlıklı süt sağlamak amacıyla aldığı anaç keçiler zamanla çoğalarak kapsamlı bir çiftlik hayatına dönüştü. Öztürkler'in bu mesleğe geçişi, ailesi ve çevresi tarafından başta olumlu karşılanmadı. Fakat eşinin desteğiyle mesleğini severek sürdüren Öztürkler, hayvancılığın sanıldığından daha bereketli ve keyifli bir iş olduğunu söyledi. Öztürkler, "Hobi olarak başladığımız bir işti ancak zamanla işler büyüdü. Bugün itibarıyla 62 hayvanım var. İlk olarak kızım taze süt içsin diye bir keçi almıştım. O yavruladı, sonra bu iş hoşumuza gitti, bir miktar daha keçi aldık ve zamanla çoğaldılar" dedi.