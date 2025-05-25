TOKİ 103 yeni konut yapacak

AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Manisa'nın Soma ilçesi için önemli bir yatırımı duyurdu. Baybatur, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Soma'nın Cinge Mahallesi'nde 103 konutluk yeni bir projenin hayata geçirileceğini açıkladı. Milletvekili Baybatur, konut projesinin 3 Haziran'da ihaleye çıkacağını ve inşaatın 400 gün içinde tamamlanarak teslim edileceğini belirtti. Manisa'da eğitimden sağlığa birçok alanda yatırımların sürdüğünü ifade eden Baybatur, TOKİ aracılığıyla inşa edilecek bu konutların, depreme dayanıklı ve afetlere karşı güvenli yaşam alanları oluşturacağını vurguladı.