Sahaya çayla çıktı! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye göndermeli şarkı

Süper Lig 'in 31. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak Fenerbahçe 'de Kerem Aktürkoğlu , sarı-kırmızılı taraftarların tepkisiyle karşılaştı. RAMS Park 'a çıkan Kerem'in, sahayı çay içerek gezdiği anlar dikkat çekerken, tribünlerden yoğun yuhalama sesleri yükseldi. Maça dair bu görüntüler karşılaşma öncesine damga vurdu.

DERBİ ÖNCESİ RAMS PARK'TA GERGİN ANLAR

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, saat 20.00'de RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Kritik mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek. Karşılaşma öncesinde sahaya çıkan Fenerbahçe kafilesi, zemini inceleyip ardından deplasman tribünlerini selamladı.

Eski takımı Galatasaray'a karşı ilk kez deplasmanda sahaya çıkan Kerem Aktürkoğlu, sahaya çıkan ilk isimlerden biri oldu. Aktürkoğlu'nun çay içerek sahayı dolaşması dikkat çekerken, bu anlar tribünlerde büyük tepkiyle karşılandı.