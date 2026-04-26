Sahaya çayla çıktı! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye göndermeli şarkı

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızılı taraftarların tepkisiyle karşılaştı. RAMS Park'a çıkan Kerem'in, sahayı çay içerek gezdiği anlar dikkat çekerken, tribünlerden yoğun yuhalama sesleri yükseldi. Maça dair bu görüntüler karşılaşma öncesine damga vurdu.
DERBİ ÖNCESİ RAMS PARK'TA GERGİN ANLAR
Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, saat 20.00'de RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Kritik mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek. Karşılaşma öncesinde sahaya çıkan Fenerbahçe kafilesi, zemini inceleyip ardından deplasman tribünlerini selamladı.
Eski takımı Galatasaray'a karşı ilk kez deplasmanda sahaya çıkan Kerem Aktürkoğlu, sahaya çıkan ilk isimlerden biri oldu. Aktürkoğlu'nun çay içerek sahayı dolaşması dikkat çekerken, bu anlar tribünlerde büyük tepkiyle karşılandı.
TRİBÜN TEPKİSİ VE MAÇ ÖNCESİ ATMOSFER
Kerem Aktürkoğlu'nun sahaya çıkmasıyla birlikte sarı-kırmızılı tribünlerden yoğun yuhalama sesleri yükseldi. Taraftarların tepkisi kısa sürede stadyum genelinde hissedildi.
Öte yandan Fenerbahçeli futbolcuların sahaya çıkışının ardından stat anonsuyla birlikte Kenan Doğulu'nun "Rütbeni Bileceksin" şarkısı çalındı. Maç öncesi atmosferin oldukça gergin olduğu gözlendi.