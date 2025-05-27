Türkiye-ABD heyetleri yeni iş birliği adımlarını ele aldı

Türkiye ile ABD arasındaki ticaret müzakerelerinin üçüncü tur görüşmeleri Washington'da yapıldı. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD'nin son dönemde hayata geçirdiği ve mütekabiliyet esaslı ticaret politikalarının dünyadaki yansımaları ile bu dönemde iki ülke arasındaki ticaretin ilerletilmesi için alınabilecek yeni politika adımlarının görüşmenin ana konuları olduğu belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı: ABD ile ticaretimizde son 10 yılda sağlanan ivmenin devam etmesi, 100 milyar dolarlık ticaret hedefinin yakalanması ve her iki ülke firmalarının pazarlara erişimlerinin kesintisiz sürmesi ile yatırımların teşvik edilmesi için atılabilecek ilave adımlar ele alınmıştır." Açıklamada, iki ülke arasında hemen her sektörde karşılıklı ticaret ve yatırım imkanları bulunduğuna işaret edilerek, yeni teknolojiler, inovasyon gibi alanlarda taraflar arasında büyük potansiyel olduğunun karşılıklı olarak teyit edildiği aktarıldı.