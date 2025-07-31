Altın fiyatları yükseldi mi? Gram, çeyrek, yarım altın ne kadar? 31 Temmuz Perşembe

Ayrıca Trump'ın imzaladığı kararnameyle Brezilya'ya uygulanan tarife oranı yüzde 10'dan yüzde 50'ye yükseltilirken, Güney Kore ile ticaret anlaşmasına vardıklarını belirten Trump, bu ülkeye yüzde 15 tarife uygulanacağını açıkladı.
Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti, dış ticaret dengesi, Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) ve haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ABD'de kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi, işsizlik maaşı başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündemi takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 450 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 300 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.