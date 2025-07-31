Altın fiyatları yükseldi mi? Gram, çeyrek, yarım altın ne kadar? 31 Temmuz Perşembe

Fed, dünkü toplantısında politika faizini beklentiler doğrultusunda değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tutarken, enflasyonun bir miktar yüksek seyretmeye devam ettiğine işaret etti.



Fed Başkanı Powell ise politika faizinin sabit tutulmasının ardından yaptığı açıklamada, faiz indirimi konusunda eylül ayıyla ilgili herhangi bir karar almadıklarını ifade etti.



Ticaret cephesinde ise ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan'ın Çin ile Rusya'dan en çok enerji ithalatı gerçekleştiren ülke olduğunu belirterek, Hindistan'ın 1 Ağustos'tan itibaren yüzde 25 tarife ödeyeceğini duyurdu.