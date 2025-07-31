Manisa’da sarı altında hasat zamanı başladı

Ülkemizin en önemli üzüm merkezlerinden biri olan ve kurutmalık üzümün yüzde 85'inin üretildiği Manisa'da üzüm hasadı başladı. Early Sweet erkenci üzüm çeşidinde ilk hasat başladı, ilk makas vuruldu. Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Tekeliler Mahallesi'nde Adil Yasin'e bağlı 20 dekarlık bağda ilk hasat gerçekleştirildi. Yuntdağı'na bağlı Recepli ve Kışlalı köyünden işçiler üzüm kesmeye geliyor. Bölgenin 'sarı altını' olarak nitelendirilen üzüm sabahın erken saatlerinde üzüm bağlarına gelen işçiler tarafından hasat edildikten sonra, kuruması için sergi alanlarına getiriliyor. Üzümlerin kurutulma işlemleri başlamasıyla ovada renkli görüntüler oluştu.

'YÜZÜMÜZ GÜLÜYOR'

Üreticilerden Adil Yasin, "Üzümümüzün cinsi Early Sweet dediğimiz bir cinstir. Normal Sultaniye'ye göre bir ay önce hasadı oluyor. Şu anda o üzümü hasat yapmaktayız. Ve bu sene diğer bölgelerde bizim de burada olmak üzere genelinde çok soğuk oldu, soğuk vurdu bağları. Fakat bizim bu bölgemizde biraz eğimli geldiği için araziler soğuk teğet geçti bizim burayı. Yüzümüz gülüyor mahsulden yana" dedi.