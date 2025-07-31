Türkiye’de 2026 sonuna kadar 7 yeni AVM açılacak

ALIŞVERİŞ Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Şapkacı, 2025'te toplam brüt kiralanabilir alanı yaklaşık 42 bin metrekare olan 2 AVM, 2026'da ise toplam brüt kiralanabilir alanı yaklaşık 212 bin metrekare olan 5 AVM açılmasının planlandığını belirterek, "AVM'lerin yer alacağı şehirler İstanbul, Ankara, Muğla, Elazığ ve Düzce" dedi. Tüketici beklentilerinin sosyal deneyim, konfor ve kaliteli vakit geçirme üzerine kurulu olduğuna dikkati çeken Şapkacı, "Bu dönüşüme paralel olarak AVM'ler, yeme-içme alanları, çocuk oyun alanları, sanat ve kültür etkinlikleri, spor stüdyoları gibi farklı fonksiyonlarla zenginleşiyor. Bugün AVM'ler sosyal yaşamın da merkezi konumunda" diye konuştu.