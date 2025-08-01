Adalet Bakanlığı 5 bin personel alımı yapacak

ADALET Bakanlığı, infaz ve koruma memuru, zabıt katibi, hemşire gibi çeşitli kadrolara 5 bin yeni personel alacak. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yaptığı açıklamada ilk aşamada bin 500 zabıt katibi, 3 bin 172 infaz ve koruma memuru, 91 hemşire, 52 teknisyen, 185 destek personeli alınacağını söyledi.

Öte yandan Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürlüğü ise sözleşmeli pozisyonda istihdam edilmek üzere 3 bin 172 infaz ve koruma memuru, 91 hemşire, 52 teknisyen, 100 destek personeli (şoför), 29 destek personeli (aşçı), 2 destek personeli (kaloriferci), 30 destek personeli (hasta bakıcı), 24 destek personeli (hizmetli) olmak üzere 3 bin 500 personel alacak. İki genel müdürlüğün toplam 5 bin personel alımı uygulamalı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre yapılacak. Her iki alım için başvurular, 15 Ağustos saat 23.59'a kadar sürecek. Adayların 15 Ağustos itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olması isteniyor.