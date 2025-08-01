Hatay’da 68 bin 406 konut teslim edildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'da açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum'un konuşmasının satır başlıkları ise şöyle:

"6 Şubat'ta biz Türkiye bir söz verdik. Buradaki tarihi dokuyu ve güzellikleri koruyacağız dedik.

1 milyon insanımızın sağlığını güvence altına alacağız.

Asrın felaketinde en ağır yarayı alan Hatay, şuan ayağa kalkışın dirilişin simgesi oldu. Devlet, millet el ele vererek en zoru başardık. 68 bin 406 konutu Hataylı kardeşlerimize teslim etmiş olduk. 11 ilimizde 250 bin konutumuzun teslimini yapmıştık. 1 ay içinde 350 bin konutumuzun teslimini Malatya'da teslim etmiş olacağız. 11 ilde 450 bin iş yeri ve konutları hak sahiplerine teslim etmiş olacağız.

Biz depremzede kardeşlerimizle 11 ili el el vererek buraları ayağa kaldıracağız. Yıl sonunda bu projelerimiz bittiğinde sadece sıcak yuvalarda yazılan hikayeleri duyacağız. Biz susacağız eserlerimiz konuşacak.

2025 sonunda 153 bin bağımsız bölümü tamamlayacağız."Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum şu ifadeleri kullandı:

"Hatay Antakya'dayız. Atatürk Caddesi'nden başlayarak dükkanları, konakları, okulları ve sosyal yaşam alanlarıyla birlikte tüm Antakya'yı yeniden canlandırıyoruz. Habib-i Neccar Camii'ni eşsiz tarihi dokusuna uygun şekilde ihya ediyoruz, Kurtuluş Caddesi'ni, Kemalpaşa'yı ve Tarihi Meclis Binamızı baştan aşağı yeniliyoruz. Asi Nehri çevresini; yürüyüş yolları ve yeşil alanlarla canlandırarak bu alanı, Hataylıların nefes alacağı devasa bir yaşam alanına dönüştürüyoruz. Hatay ekonomisinin bel kemiği Uzun Çarşımızı özgün dokusuyla yeniden ayağa kaldırıyoruz. Hedefimiz yıl sonuna Uzun Çarşı'yı bitirmek… Tüm bu çalışmalarımız tamamlandığında Hatay eskisi gibi değil, eskisinden çok daha güçlü ve güzel olacak."