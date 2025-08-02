Aile dostu medya içeriklerine destek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını Aile Yıl ilan etmesiyle, aileyi koruyacak ve güçlendirecek birçok faaliyet hayata geçirilmeye başlandı. Bunlardan biri de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) iş birliğinde 2025 Yılı Aile ve Çocuk Dostu Yapım ve Dizi Teşvik Ödülleri olacak. Takvimini RTÜK'ün açıkladığı "2025 Yılı Aile ve Çocuk Dostu Yapım ve Dizi Teşvik Ödülleri"nde dizi-filmden habere, belgeselden çocuk programına, yarışmadan spor programına kadar 10 kategorideki içerikler yarışacak. Toplamda18 milyon liralık teşvik ödülü verilecek.