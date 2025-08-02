İstanbul- Halep uçuşları yeniden başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul-Halep hattında dün itibarıyla tarifeli yolcu uçuşlarının yeniden başladığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, halihazırda İstanbul-Şam hattında haftanın her günü devam eden uçuşlara ek olarak, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün girişimleriyle dün itibarıyla İstanbul-Halep hattında da haftalık 3 frekans yolcu seferine başlandığını duyurdu. Bakan Uraloğlu, "Uçuşların yeniden başlaması kapsamında, Şam seferlerinin ardından şimdi de Halep seferlerini başlatıyoruz. Türk Hava Yolları, İstanbul-Halep hattında çarşamba, cuma ve pazar günleri olmak üzere haftada 3 frekans uçuş düzenleyecek" dedi.