‘Şekersiz’ içecekler raflardan kaldırılıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, market raflarındaki ve milyonlarca tüketicinin tercih ettiği içeceklerde bulunan 'şekersiz' ibaresine ilişkin yasağı resmen başladı. Dün itibarıyla yürürlüğe giren düzenlemeyle, kola, meyve suyu veya limonata gibi ürünleri üreten firmalar, artık bu ifadeyi kullanamayacak. Yasağa uymayan ürünlerin satışı durdurulacak. Yasağın temel gerekçesi, tüketicinin doğru bilgilendirilmesi. Kalori içermemeleri nedeniyle özellikle diyet yapanların sıkça tercih ettiği ve ülkemizde yoğun satış hacmine sahip tatlandırıcılı içecekler de bu yasaktan etkileniyor. Artık bu ürünler de 'şekersiz' ifadesini taşıyamayacak.