Temmuz ayı ihracat rekoru kırıldı

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, dış ticaret rakamları ile ilgili bir basın açıklaması yaptı.Bakan Bolat'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Küresel ekonomide kırılganlıklar devam ederken, ticaret savaşları bütün şiddetiyle devam ederken, Temmuz 2025 efsane bir ay oldu. Bir çok alanda rekorlar kırıldı.

Tarihimizin en yüksek aylık mal ihracat rekorunu Temmuz'da kırdık. Tarihimizin en yüksek Temmuz ayı ihracat rekorunu kırdık. Son bir yıllık toplamda tarihimizin en yüksek mal ihracatına ulaştık. Aylık ithalat hızında bir yavaşlama yaşandı. Dış ticaret açığı hazirana kıyasla oldukça azaldı. İhracatın ithalatı karşılama oranı da yükseldi.Tüm zamanların en yüksek aylık mal ihracatı 25 milyar dolar. Bir yıl önce bu 22,5 milyar dolardı."