Türkiye-Suriye doğalgaz hattı açıldı

Türkiye-Suriye Doğalgaz Boru Hattı bugün Kilis'te yapılan törenle açıldı. Suriye ile enerji alanında da ilişkilerini ilerleten Türkiye, Aralık 2024'te Baas rejiminin yıkılmasının ardından Suriye'deki hayatın yeniden normalleştirilmesi amacıyla çalışmalara başladı.

Bu kapsamda zarar gören doğalgaz boru hatlarının onarılmasıyla 21 Mayıs'ta Kilis'ten Halep'e uzanan bağlantı tamamlandı. Günlük 6 milyon metreküp gaz taşıma kapasitesine sahip hattan ihracat bugün başladı. Açılışta konuşan Bakan Bayraktar, Suriye'ye yılda 2 milyar metreküpe kadar doğal gaz ihracı sağlanabileceğini, buradan üretilecek elektrik ile 5 milyon hanenin ihtiyacının karşılanacağını söyledi

Öte yandan Bakan Bayraktar, Suriye'ye elektrik ihracatının 8 ayrı noktadan gerçekleştiğini, ihracat kapasitesinin ilk etapta yüzde 25, daha sonra ise iki katından fazla artacağını bildirdi.