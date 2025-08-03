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Halep seferleri başladı

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Halep seferleri başladı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Halep Uluslararası Havalimanı'na ilk sefer, dün sabah saatlerinde gerçekleştirildi. Orta Doğu, Avrupa, Orta Asya ve Kuzey Afrika'da uçuş ağını genişleten AJet'in Suriye'deki ikinci rotası olan Halep - İstanbul seferleri, haftada karşılıklı 4 gün düzenlenecek. AJet'in yolcularını taşıyan uçak, yaklaşık 2 saat süren uçuşun ardından Halep Uluslararası Havalimanı'nda törenle karşılandı. Halep'te düzenlenen karşılama törenine, Suriye sivil havacılık otoritesi temsilcileri ile AJet ve havalimanı üst yönetimi katıldı.

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