Kira artış oranı belli oldu! İşte Ağustos ayı kira zam oranı

TÜİK, Temmuz 2025 dönemine ilişkin tüketici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 2,06, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 19,08, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,52 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 41,13 arttı.

KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE 41,13 OLDU

Temmuz ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kira artış oranı da belli oldu. Ağustos ayında ev ve iş yerlerinin kirası yüzde 41,13'e kadar artırılabilecek. Tüketici fiyatlarında en yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 27,95 artış, ulaştırmada yüzde 26,57 artış ve konutta yüzde 62,01 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 6,94, ulaştırmada yüzde 4,35 ve konutta yüzde 9,03 oldu.