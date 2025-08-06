‘Dijital Usta’ projesi pilot il Denizli’den başladı

GENÇLERİN dijital yetkinliklerini artırarak KOBİ'lerin e-ticaret ve e-ihracata katılım süreçlerine destek olması amacıyla hayata geçirilen "Dijital Usta" projesi; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Trendyol ve Habitat Derneği iş birliğiyle başladı. İlk etapta Denizli, Balıkesir, Gaziantep, Nevşehir ve Ordu'da pilot olarak başlayacak proje kapsamında, toplamda 3 bin gence temel e-ticaret eğitimi verilmesi hedefleniyor.

SERTİFİKA ALACAKLAR

TEMEL e-ticaret programını başarıyla tamamlayanlar arasından seçilecek 250 genç, akademisyenler ve e ticaret uzmanları tarafından verilecek 36 saatlik sertifikalı e-ticaret ve e-ihracat uzmanlık eğitim programına katılmaya hak kazanacak. Bu aşamayı da başarıyla tamamlayan gençler, e-ticaret uzmanlığı sertifikasına sahip olacak. Eğitimler sonucunda yapılacak değerlendirmeyle belirlenecek 100 genç, proje kapsamında pilot illerdeki KOBİ'lerin e-ticaret ve e-ihracat süreçlerine destek olmak amacıyla istihdam edilerek KOBİ'lerin dijitalleşmesine katkı sunacak. Kasapoğlu, e-ihracatın 2024'te 6,4 milyar dolara ulaştığını belirterek, "Gençlerimizi geleceğin iş dünyasına hazırlıyoruz" dedi.