Elektrik dönüşümü projesine 748 milyon dolarlık finansman

DÜNYA Bankasından Türkiye'nin enerji iletim sisteminin dönüşümü için 748 milyon dolarlık uygun koşullu dış kaynak temin edildi. Bu kaynakla birlikte bu yıl uluslararası kuruluşlardan sağlanan uygun koşullu finansman tutarı yaklaşık 7 milyar dolara ulaşacak. Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgilere göre, Türkiye'nin kamu altyapı yatırımlarının güçlendirilmesine yönelik dış finansman temin çalışmaları devam ediyor.

Buna göre, "Türkiye Enerji İletim Sisteminin Dönüşümü Projesi" Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu tarafından onaylandı. Proje kapsamında Dünya Bankasından Türkiye Elektrik İletim AŞ'ye (TEİAŞ) Bakanlığın geri ödeme garantisi altında yaklaşık 748 milyon dolar tutarında finansman sağlanacak. Bu finansmanın yaklaşık 708 milyon doları Dünya Bankasından kredi, 38 milyon doları Banka yönetimindeki Temiz Teknoloji Fonundan (TTF) kredi ve 2 milyon doları da TTF kapsamında hibe olarak temin edilecek.