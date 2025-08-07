Türk limanlarında rekor kırıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, temmuzda 634 bin 879 TEU ile limanlardan gemilere konteyner yükleme rekorunun kırıldığını söyledi. Uraloğlu, yazılı açıklamasında, temmuz ayına ilişkin denizcilik istatistiklerini paylaştı.

ALİAĞA İKİNCİ SIRADA

Uraloğlu, "Temmuz ayında limanlarda elleçlenen konteyner miktarı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,5 artarak 1 milyon 259 bin 801 TEU'ya ulaştı" ifadesini kullandı. Limanlarda gerçekleşen yük elleçlemesine ilişkin verileri de paylaşan Uraloğlu, temmuz ayında limanlarda elleçlenen yük miktarının 47 milyon 679 bin 802 ton olduğunu aktardı. Uraloğlu, ocak-temmuz döneminde limanlarda elleçlenen yük miktarının ise toplam 322 milyon 818 bin 212 tona ulaştığını belirtti.

Uraloğlu, temmuzda en fazla yük elleçlemesinin 7 milyon 664 bin 573 ton yük ile Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde yapıldığını dile getirdi. Kocaeli'yi 7 milyon 658 bin 237 ton ile Aliağa Bölge Liman Başkanlığı ve 6 milyon 178 bin 76 ton ile İskenderun Bölge Liman Başkanlığı'nın takip ettiğini aktaran Uraloğlu, 5 milyon 529 bin 163 ton, kabotajda taşınan yük miktarının ise 6 milyon 559 bin 13 ton olarak gerçekleştiğini ifade etti.