Konut fiyat endeksi haziranda artışa geçti

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türkiye konut piyasasındaki fiyatların değişimlerinin takip edilmesi amacıyla oluşturulan Konut Fiyat Endeksi (KFE) verilerini açıkladı. Nitekim 2025 Haziran Konut Fiyat Endeksi (KFE) verilerine göre Türkiye genelinde Konut Fiyat Endeksi Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 2 oranında arttı. Aynı şekilde KFE bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 32,8 oranında artmış. Ancak reel olarak ise yüzde 1,7 oranında azalmıştı. Merkez Bankası tarafından Tabakalanmış Ortanca Fiyat yöntemiyle hesaplanan konut fiyat endeksleri; Türkiye'de 186, İstanbul'da 173.2, Ankara'da 203.6 ve İzmir 'de ise 183.3 olarak hesaplandı.