ABD’nin kararnameleri kripto piyasasını etkileyebilir

ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı kararnameyle emeklilik fonlarında yatırım seçeneğini çeşitlendirmesinin kripto paralara talebi artırması bekleniyor. Daha önce ülkesinde Bitcoin gibi kripto paraların rezervlere eklenmesini sağlayan ve ekonomi yönetimini bu sektöre olumlu yaklaşan isimlerden oluşturan Trump, iki yeni kararname imzaladı. Kararnamelere yönelik haber akışı kripto para birimlerinde fiyatlamalara da olumlu yansıdı. Daha önce 114 bin dolar seviyelerinde işlem gören Bitcoin, 117 bin 500 dolar seviyelerini aştı. Ethereum fiyatı aynı süreçte 3 bin 600 dolardan 3 bin 900 dolar seviyelerine yükselirken, bazı altcoinlerde de yükselişler yüzde 10'u buldu.