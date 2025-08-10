Elektrik üretiminde doğal gaz ve güneşin payı arttı

TÜRKİYE Elektrik İletim AŞ verilerine göre, temmuzda elektrik üretim- tüketim dengesi yatay seyretti. Elektrik üretimi, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2.1, tüketim ise yüzde 1.4 arttı. Böylece üretim 34 milyon 846 bin 211 megavatsaat, tüketim ise 34 milyon 584 bin 917 megavatsaat olarak kayıtlara geçti. Tüketim artışında, sıcak hava koşullarına bağlı artan soğutma ihtiyacı ve klima kullanımı etkili oldu. Temmuz üretiminde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla hidroelektrik ve rüzgar santrallerinin payı azalırken, doğal gaz ve güneş santrallerinin üretimi arttı. Ay genelinde 8 milyon 684 bin 648 megavatsaat ile doğal gaz, 7 milyon 300 bin 93 megavatsaat ile ithal kömür başı çekerken, bunları 5 milyon 673 bin 400 megavatsaat ile barajlı ve akarsu hidroelektrik santralleri, 4 milyon 98 bin 885 megavatsaat ile güneş, 3 milyon 560 bin 818 megavatsaat ile rüzgar santralleri takip etti. Kalan üretim diğer kaynaklardan sağlandı.