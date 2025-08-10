Kekik ve tütün üreticilerinin yüzü gülüyor

DENİZLİ'NİN Buldan ilçesinde kekik ve tütün üretiminin yapıldığı Türlübey Mahallesi'nde üreticiler yoğun çalışma içine girdi. Mahallede 300 hanede yaşayan 700 kişi hayvancılığın yanı sıra kekik ve tütün üreticiliği ile geçimi sağlıyor. Bu yıl kekikte rekolte az olduğunu ve kalitesinin yüksek olduğunu ifade eden muhtar İmdat Karataş, birçok bölgeden tüccarın alım yapmaya geldiğini ifade etti. Aynı zamanda muhtar Karataş, tütün üretiminde ise hem rekoltenin hem de kalitenin üst düzeyde olduğunu ve bereketli bir sezon yaşadıklarını dile getirdi. "Üreticilerin dinlenmeye vakit bulamadıklarını ve kekikte hasadın sona erip ürünleri çuvalları yerleştirdiklerini belirten Türlübey Mahalle Muhtarı İmdat Karataş, "Hemşerilerimiz dinlenmeye dahi vakit bulamıyorlar. Kendi işlerini bitirdikten sonra komşularına ve yaşlı vatandaşlara yardım ediyorlar. Kekik ve tütün üretimi çok zahmetlidir. Kekik hasadı sona erdi, ürünler çuvallara yerleştirildi" dedi.