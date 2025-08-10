Yapay zeka, askeri gemi görevine hazırlanıyor



MAIN, veri gizliliği ve güvenliği, rol bazlı erişim ve yetkilendirme, zaman ve maliyet etkin kurumsal çözümler, kullanıcı dostu arayüz tasarımı sunarak kurumsal iş süreçlerinde kolaylık ve verimlilik sağlıyor.



HAVELSAN'ın son dönemde dikkati çeken bu yapay zeka çözümünün yanında Deniz Kuvvetleri Komutanlığının yüzlerce yıllık tecrübe ve bilgi birikimini de barındıran Ağ Destekli Veri Entegre Savaş Yönetim Sistemi ADVENT (ADVENT SYS), yurt içi ve dışındaki başarısıyla öne çıkıyor.



Deniz Kuvvetleri Araştırma Merkezi Komutanlığı ile geliştirilen ve en iyi savaş yönetim sistemleri arasında gösterilen ADVENT, modern deniz harekatının ihtiyaçları doğrultusunda tasarlandı.



Ortak ve çok uluslu görev kuvvetlerinin birlikte çalışabilirliğini esas alan ADVENT SYS, harekat ortamında eş zamanlı karar alma, komuta ve kontrol süreçlerini ileri düzeye taşıyor. Türkiye dahil 9 ülkede aktif olarak kullanılan ADVENT SYS, HAVELSAN'ı küresel ölçekte savunma teknolojileri alanında güvenilir ve etkin bir oyuncu olarak konumlandırıyor.



DAHA AKILLI, DAHA ETKİN

HAVELSAN, bir süredir bu iki yeteneği bir araya getirmek için MAIN'in ADVENT SYS'ye entegrasyonuna yönelik çalışmalar yürütüyor.



MAIN, ADVENT SYS kapsamında Bakım Destek Asistanı olarak konumlandırılıyor. Sistem, bakım adımlarını belirleme, bakım talimatlarını arama/bulma, sistem çapında soru/cevap desteği sunulması özellikleri ile doğal dil destekli etkileşim sağlayarak bakım süreçlerini daha hızlı, güvenli ve doğrulanabilir hale getiriyor.